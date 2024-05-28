Еще одна жертва минного террора Армении

28 мая 2024 года на территории освобожденного от оккупации села Сырхавенд Агдамского района произошел минный инцидент.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в совместной информации министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и Агентства по разминированию (ANAMA).

Было отмечено, что при исполнении служебных обязанностей сотрудником агентства Юсубовым Хасилем Эльдар оглу (1997 года рождения) произошел взрыв противопехотной мины.

"Пострадавший сотрудник был эвакуирован в районную больницу, где ему была проведена ампутация левой стопы.

На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в информации.

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