Правящая партия Французской Полинезии намерена укрепить сотрудничество с Бакинской инициативной группой

Правящая партия Французской Полинезии "Тавини" (Tavini Huiraatira) намерена укрепить сотрудничество с Бакинской инициативной группой.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend находящийся с визитом в Азербайджане член партии Клифф Луссан.

"Цель нашего визита - укрепить сотрудничество между Бакинской инициативной группой и нашей партией

Tavini Huiraatira. Мы заинтересованы в приобретении опыта Бакинской инициативной группы. Наша цель - обеспечить полный суверенитет и независимость нашей страны",- сказал Луссан.

Он также призвал бороться с дезинформацией касательно неоколониальной политики Франции.

"Нужно внимательно относиться к информации, которая распространяется в СМИ и проверять полученную информацию",- сказал Луссан.

Отметим, что сегодня начался визит в Азербайджан руководителей и секретарей Комиссии парламента Французской Полинезии (Mā'OHI Nui - на местном языке), а также руководящего состава правящей партии "Тавини".

Целью четырехдневного визита является рассмотрение возможности установления межпарламентского, экономического, гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Французской Полинезией, а также сотрудничества в области науки, образования, спорта, здравоохранения и других сферах.

Визит делегации Французской Полинезии состоялся по приглашению Бакинской инициативной группы, работающей в сфере борьбы с колониализмом и его новыми проявлениями в XXI веке.

Визит организован в соответствии с положениями Соглашения о сотрудничестве, подписанного между Бакинской инициативной группой и партией "Тавини" в рамках международной конференции "Освобождение от колониализма: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека", организованной Бакинской инициативной группой 30 апреля текущего года в Венском офисе ООН.

Отметим, что партия "Тавини" уже много лет борется за независимость Французской Полинезии.