Обретение Полинезией независимости имеет для нас очень большое значение.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend находящийся с визитом в Азербайджане член правящей партии Французской Полинезии "Тавини" (Tavini Huiraatira) Руи Уретеви Пайя.

"Я - преподаватель школы повышения квалификации. Целью этого визита является обсуждение возможного сотрудничества в нескольких направлениях, а именно в сферах экономики, образования и т.д. Имеются определенные планы. Именно в рамках этих планов мы сможем обсудить различные возможности сотрудничества", - сказал он.

Руи Уретеви Пайя напомнил, что Полинезия с 17 мая 2013 года включена в список стран, подлежащих деколонизации по инициативе партии "Тавини".

"Для нас это очень важно. Борьба за деколонизацию - это ДНК нашей партии. Обретение независимости имеет для нас очень большое значение", - добавил он.

Отметим, что сегодня начался визит в Азербайджан руководителей и секретарей Комиссии парламента Французской Полинезии (Mā'OHI Nui), а также руководящего состава правящей партии "Тавини".

Целью четырехдневного визита является рассмотрение возможности установления межпарламентского, экономического, гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Французской Полинезией, а также сотрудничества в области науки, образования, спорта, здравоохранения и других сферах.

Визит делегации Французской Полинезии состоялся по приглашению Бакинской инициативной группы, работающей в сфере борьбы с колониализмом и его новыми проявлениями в XXI веке.

Визит организован в соответствии с положениями Соглашения о сотрудничестве, подписанного между Бакинской инициативной группой и партией "Тавини" в рамках международной конференции "Освобождение от колониализма: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека", организованной Бакинской инициативной группой 30 апреля текущего года в Венском офисе ООН.

Отметим, что партия "Тавини" уже много лет борется за независимость Французской Полинезии.