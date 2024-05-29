Азербайджан - пример успешного государства

Вся наша нация в панике, мандраже. Вот, там сдали, тут сдали. Посмотрите на Азербайджан. В 94-м году они были в состоянии катастрофы. Это потеря Карабаха, 7 районов, огромное количество убитых, раненых. Они стали вести себя как армяне? Нет. Они стали строить свое государство, укрепили его, подготовили армию, внешнюю политику, разведку, обороноспособность.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил завсегдатый на YouTube канале "Ноян Тапан", бывший советник начальника Генштаба Армении Владимир Погосян.

Настроенный на реванш Погосян пояснил армянам, что нужно строить государство.

"Сильное, умное, богатое. Если бы Азербайджан жил такой философией, которой живут армяне сейчас - голову пеплом посыпать - он не добился бы значительных успехов. Они добились своего с помощью Турции, России, Израиля, других европейских стран, США... Не важно. Это все нужно уметь создать", - сказал он, приводя в пример Азербайджан.

Погосян признает успехи Баку, но делает это с открыто реваншистским настроем, пытаясь объяснить соплеменникам, мол только так можно якобы вернуть отправленный на свалку истории проект "арцах". Он может читать сколько угодно нотаций, но Азербайджан не даст армянству шанса на еще одну войну и попытку оккупации. Ответ будет жестким. Все это осталось позади. Конфликт завершен, впереди мирный договор и Армения признала территориальную целостность нашей страны, как и все страны мира.

Кроме того, реальность такова, что сколько бы ни старался Ереван и реваншисты, ни при каком сценарии нет варианта, в котором Армения могла бы опередить в чем-либо Азербайджан. Ресурсов почти нет, как и экономики, а армия до сих пор в коматозном состоянии. Мыслить нужно объективно и логически.