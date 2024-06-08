Автор: Байрам Эльшадов

Выборы в Европарламент, которые стартовали накануне, могут стать поворотным моментом в современной истории ЕС. Возможно, впервые за многие десятилетия Европа столкнулась со сложным социальным расколом. Причин для этого много, в частности, неверная политика ряда крупных стран. Ярчайшим примером такой страны является Франция, где президент Эммануэль Макрон умудрился за короткий срок довести страну до метафорического края пропасти, что скажется и на выборах в Европарламент. И, в каком-то смысле, отрицательный исход выборов во Франции для партии Макрона станет олицетворением бесславного финала, который заслужил глава французского государства.

Если говорить о Макроне, то его политика не имела единого направления во время его президентства. Он комбинировал как и левые подходы, так и правые, что делает его больше политическим приспособленцем. В результате получилось, что он не смог угодить никому. Альтернатива в лице правых, крайне правых и крайне левых тоже не лучше. В любом случае, партии Макрона "Возрождение" будет очень сложно предложить что-либо французам, и весьма вероятно, что им придется смириться с потерей позиций в Европарламенте. По крайней мере, сейчас это кажется самым вероятным исходом.

Вот и получилась ситуация, при которой любой выбор, доступный рядовым гражданам, является плохим. Французы, как и европейцы, в ряде других стран вынуждены выбирать между плохим и очень плохим. Каждый из лагерей политиков предлагает определенный набор сложностей, который повлияет на образ жизни европейцев в ближайшие годы.

Самое интересное - то, что несмотря на изменения состава Европарламента, в жизни европейцев сложностей меньше не станет. Постоянные конфликты, попытки учить другие страны как жить и строить свои отношения с другими государствами стали одной из отличительных черт Европарламента.

Несмотря на то, что у Европарламента есть определенный мандат, орган не может функционировать как слаженный механизм, в первую очередь, из-за коррупции, которая стала абсолютно нормальным являением в стенах учреждения. "Катаргейт", связи с лоббистами из ряда стран, включая Армению, предвзятые взгляды по отношению к другим странам, жертвой которых стал и Азербайджан, вот лишь короткий список проблем, которые бросают тень на репутацию парламента.

А политика, проводимая французским президентом в последние годы, стала фундаментом, на котором строится проигрышная позиция сторонников Макрона. В данном контексте также важно отметить то, что неудачный исход выборов в Европарламент серьезно подорвет позиции Макрона на внутренней арене, но также и сильно отразится на внешнем престиже Франции. Ведь "Возрождение" является самой крупной партией, представленной в Европарламенте. Это значит, что потеря мандатов лишит Макрона возможности оказывать влияние на политику ЕС, что станет еще одним политическом поражением в длинном списке провалов французского президента.

Ожидаемый провал партии Макрона следует трактовать как реакцию французской публики на некомпетентность главы государства в вопросах внутренней и внешней политики. Таким образом, результаты выборов в Европейский парламент могут стать серьезным ударом по политическому будущему французского президента.