https://news.day.az/politics/1666710.html В селе Кенгерлинского района обнаружены 2 неразорвавшихся снаряда - ФОТО
В селе Кенгерлинского района обнаружены 2 неразорвавшихся снаряда - ФОТО
Сотрудники отдела полиции Кенгерлинского района Нахчыванской Автономной Республики обнаружили на территории района два неразорвавшихся снаряда.
Как сообщает в субботу Day.Az, два 122-мм артиллерийских снаряда, обнаруженные в результате оперативно-розыскных мероприятий в районе села Чалхангала Кенгерлинского района, были изъяты сотрудниками полиции и военнослужащими фортификационной группы специального назначения Внутренних войск и перевезены для обезвреживания в соответсвующее место уничтожения.
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