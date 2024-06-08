В селе Кенгерлинского района обнаружены 2 неразорвавшихся снаряда

Сотрудники отдела полиции Кенгерлинского района Нахчыванской Автономной Республики обнаружили на территории района два неразорвавшихся снаряда.

Как сообщает в субботу Day.Az, два 122-мм артиллерийских снаряда, обнаруженные в результате оперативно-розыскных мероприятий в районе села Чалхангала Кенгерлинского района, были изъяты сотрудниками полиции и военнослужащими фортификационной группы специального назначения Внутренних войск и перевезены для обезвреживания в соответсвующее место уничтожения.

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