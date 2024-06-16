В азербайджанской армии состоялись мероприятия по случаю праздника Гурбан

В видах войск, объединениях и соединениях азербайджанской армии состоялись мероприятия по случаю праздника Гурбан, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Личному составу были переданы поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова по случаю праздника Гурбан.

С участием военнослужащих были совершены жертвоприношения, были накрыты праздничные столы. По поручению министра обороны в связи с праздником Гурбан в Баку и регионах Азербайджана были посещены могилы наших шехидов, навещены члены их семей и военнослужащие, потерявшие здоровье в ходе боевых действий, им были переданы поздравления руководства Министерства обороны и преподнесены праздничные гостинцы.

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