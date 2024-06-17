Пашинян явил миру новую кепку

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена сатирическая публикация о том, что Пашинян обзавелся новой кепкой.

Day.Az представляет публикацию:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится стать еще и фешн-блогером.

Воваевич посетил Сюникскую область страны, встретился с местными и даже сделал вид, что осматривает строительство какой-то там автомобильной дороги.

Но мы-то с вами знаем, что настоящая цель визита была совершенно не в этом. Наш модник обзавелся новой кепкой!

Теперь она белая, с гербом, красота! Он все еще похож на таксиста - но уже на таксиста в курортном городке. Анапа, Сочи, Кисловодск - выбирайте, дорогие читатели.

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