Пашинян явил миру новую кепку - ВИДЕО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена сатирическая публикация о том, что Пашинян обзавелся новой кепкой.
Day.Az представляет публикацию:
Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится стать еще и фешн-блогером.
Воваевич посетил Сюникскую область страны, встретился с местными и даже сделал вид, что осматривает строительство какой-то там автомобильной дороги.
Но мы-то с вами знаем, что настоящая цель визита была совершенно не в этом. Наш модник обзавелся новой кепкой!
Теперь она белая, с гербом, красота! Он все еще похож на таксиста - но уже на таксиста в курортном городке. Анапа, Сочи, Кисловодск - выбирайте, дорогие читатели.
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