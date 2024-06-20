Определены госорганы Азербайджана, осуществляющие закупку товаров для нужд обороны

Определен список государственных органов (учреждений), осуществляющих закупку товаров, работ и услуг для нужд обороны или государственной безопасности.

Как сообщает Day.Az, это отражено в постановлении, подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Список государственных органов (учреждений), осуществляющих закупку товаров, работ и услуг для нужд обороны или государственной безопасности следующий:

1. Министерство обороны Азербайджанской Республики;

2. Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики;

3. Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики;

4. Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики (предприятия и учреждения, входящие в его структуру или находящиеся в его подчинении, а также предприятия, входящие в их структуру или находящиеся в их подчинении);

5. Охранный полк и Конвойный батальон Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджанской Республики;

6. Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики;

7. Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики;

8. Служба внешней разведки Азербайджанской Республики;

9. Служба безопасности Президента Азербайджанской Республики;

10. Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики;

11. Государственная служба Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу;

12. Государственное Агентство по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики;

13. Агентство государственных резервов Азербайджанской Республики (в отношении закупок, осуществляемых по созданию чрезвычайных и мобилизационных резервов).

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