Милли Меджлис обратился к Президенту Ильхаму Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов
Милли Меджлис (парламент) обратился к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в повестку заседания Милли Меджлиса, состоявшегося сегодня, был включен вопрос об обращении к Президенту Азербайджанской Республики для назначения внеочередных выборов в парламент Азербайджана.
Председатель парламента Сахиба Гафарова сообщила, что депутаты, представляющие партию "Ени Азербайджан", выступили с предложением об обращении к Президенту Азербайджанской Республики по поводу проведения внеочередных выборов.
В ходе обсуждений депутаты сочли целесообразным проведение внеочередных парламентских выборов, отметив, что в Азербайджане будут проводиться важные международные мероприятия.
После обсуждения обращение было вынесено на голосование и принято.
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