Милли Меджлис обратился к Президенту Ильхаму Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов

Милли Меджлис (парламент) обратился к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в повестку заседания Милли Меджлиса, состоявшегося сегодня, был включен вопрос об обращении к Президенту Азербайджанской Республики для назначения внеочередных выборов в парламент Азербайджана.

Председатель парламента Сахиба Гафарова сообщила, что депутаты, представляющие партию "Ени Азербайджан", выступили с предложением об обращении к Президенту Азербайджанской Республики по поводу проведения внеочередных выборов.

В ходе обсуждений депутаты сочли целесообразным проведение внеочередных парламентских выборов, отметив, что в Азербайджане будут проводиться важные международные мероприятия.

После обсуждения обращение было вынесено на голосование и принято.