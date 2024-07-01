Экс-глава МИД Франции Бернар Кушнер "подал голос с того света"

Автор: Байрам Эльшадов

Бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер подал голос практически с того света и в очередной раз сказал глупости относительно затихшего конфликта между Азербайджаном и Арменией. В Баку еще не забыли его визиты в 1992 году, когда он в качестве госсекретаря по гуманитарным вопросам правительства Франции пытался оказать давление на Азербайджан, под предлогом якобы гуманитарных целей, чтобы азербайджанская сторона отказалась бы от законных прав на Карабахский регион и согласилась бы на квази-независимость сепаратистов обещая золотые горы и жонглируя некими, известными только ему принципами международного гуманитарного права.

С тех пор этот господин успел сменить много партий и должностей, успев побывать даже главой МИД Франции, как хамелеон, перебегая от левых к правым от социалистов к голлистам. Но господин Кушнер никак не изменился, оставшись продажным лицемерным политиком на службе у армянской диаспоры, которой он успешно служит вот уже более 30 лет, набивая свои карманы и обеспечивая сытую старость.

Вот и сейчас господин лицемер подал голос из унитаза и чтобы удовлетворить своих богатых спонсоров из армянской диаспоры вновь выступил с очередной антиазербайджанской речью, в которой на этот раз выступил против проведения в Баку важного международного форума COP29. По мнению Кушнера, форум, мол, должен быть отменен и перенесен во имя уважения "прав человека", добровольно уехавшего армянского населения, которые по его мнению было "изгнано" из Карабахского региона Азербайджана. Интересно, как этот выживший из ума маразматик молчал на протяжении более 30 лет о судьбе почти 1 миллиона азербайджанцев, изгнанных его армянскими протеже из оккупированых территорий и не требовал, чтобы бы Франция и другие страны движения Франкофонии отказывались в знак протеста от участия в саммите этой организации в Ереване в 2018 году и не требовал перенести этот саммит в другое место.

Увы, месье Кушнер, который часто гордится своей приверженностью международному гуманитарному праву, закрывал на это глаза и молчал. Ведь деньги не пахнут, а обеспечивать по мнению этого лицемера нужно только права "бедных пушистых армян", а на "кровожадных" азербайджанцев- тюрок это все не распространяется. Очевидно, что господин Кушнер делит всех людей на планете на своих и чужих, используя в своем лексиконе только двойные стандарты, что свойственно сейчас для неоколониалистской политике Франции, которую продолжают его ученики во главе с президентом Э. Макроном.