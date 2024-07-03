Госдеп США о возможности переговоров между Азербайджаном и Арменией на полях встречи НАТО

Первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель прокомментировал возможность встречи представителей Азербайджана и Армении на полях предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, передает Day.Az. "В контексте Южного Кавказа это приоритет для нас, для Госсекретаря и других должностных лиц этого ведомства. Я не сомневаюсь, что мы продолжим работать над этим. Что касается конкретных встреч и встречи на полях саммита, я пока не хочу говорить о графике",- сказал он в ходе брифинга. Напомним, что ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Азербайджан и Армения приглашены на встречу НАТО. "Госсекретарь Блинкен проводит мероприятие для всех партнеров НАТО, включая Армению и Азербайджан. Поэтому я ожидаю, что обе страны примут участие. Это пройдет на уровне министров иностранных дел. Всего примут участие 30 стран-партнеров", - сказал он.