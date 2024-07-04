Глава отделения ООН в Женеве посетила с визитом Азербайджан

В рамках визита в Азербайджан генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая встретилась с помощником Президента Азербайджанской Республики, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым.

Как сообщает Day.Az, на встрече состоялся обмен мнениями по дальнейшему сотрудничеству между Фондом Гейдара Алиева и ООН, обсуждались проекты совместной деятельности двух структур в рамках COP29.

Была выражена уверенность в том, что 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, которую Азербайджан примет в этом году, даст успешные результаты с точки зрения решения экологических проблем в мире, что это мероприятие станет следующим шагом на пути укрепления солидарности во имя "зеленого", справедливого, инклюзивного и устойчивого мира для человечества, достижения положительных результатов для будущего нашей планеты.

Затем гостья ознакомилась с выставками, представленными в Центре Гейдара Алиева.

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