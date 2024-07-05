Премьер-министр Венгрии прибыл с визитом в Азербайджан

5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в неформальном Саммите глав стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Шуше.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь высокого гостя в международном аэропорту Физули, где развевались национальные флаги стран-членов ОТГ, был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

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