Джевдет Йылмаз прибыл с визитом в Азербайджан

6 июля вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл в Азербайджан для участия в неофициальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Шуше.

Как сообщает в субботу Day.Az, в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Вице-президента Турции Джевдета Йылмаза встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!