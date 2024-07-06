Грандиозное будущее тюркского мира: историческая миссия Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Освобожденная, стремительно возрождающаяся Шуша снова стала местом принятия важнейших решений, определяющих настоящее и будущее не только Азербайджана, но и большого числа иных стран мира. В Шуше состоялся неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), в рамках которого прошло и заседание Совета министров иностранных дел ОТГ.

Буквально на днях, в Астане состоялись переговоры Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. По их итогам Азербайджан и Китай установили стратегическое партнерство. И это было поистине историческое решение, которое окажет влияние и на страны-члены ОТГ. И вот, в Шуше состоялась церемония подписания Карабахской декларации Саммита ОТГ.

Уместно напомнить, что чуть более трёх лет назад "Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой". Подписи под этим документом исторической важности поставили Президенты двух братских стран - Ильхам Алиев и Реджеп Тейип Эрдоган. Глава турецкого государства на сей раз отсутствовал на саммите ОТГ, на что была веская причина. Мы все увидели, сколь зашкаливает тюркофобия и в большом спорте, в мировом футболе.

УЕФА дисквалифицировал на два матча защитника сборной Турции Мериха Демирала за жест "Бозгурд", показанный в матче чемпионата Европы. В ответ, президент Турции Эрдоган принял решение лично присутствовать на матче 1/4 финала и поддержать турецких футболистов. И тут стоит отметить, что и Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал шаг, которому аплодируют во всем тюркском мире.

"Поздравляю сборную братской Турции, успешно выступающую на чемпионате Европы по футболу в Германии, с выходом в 1/4 финала, и занимающую место среди 8 сильнейших европейских сборных.В частности, поздравляю Мериха Демирала, который забил 2 гола в 1/8 финала и был признан лучшим футболистом матча. Наказание Мериха несправедливо, и я решительно осуждаю это. Желаю сборной Турции победы в матче с Нидерландами! Да здравствует тюркский мир!" - говорится в публикации главы нашего государства в социальной сети X.

И тут имеет смысл напомнить о том, что сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи, после официальной церемонии инаугурации.

"Организация тюркских государств - это главная международная организация для нас, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Тюркский мир - это наша семья. Мы должны приложить совместные усилия, чтобы Организация тюркских государств стала важным актором и силовым центром на мировой арене", - заявил тогда глава государства.

Он словами и действиями подтверждает верность раз и навсегда выбранному пути развития Азербайджана.

Вот и сегодня, выступая в Шуше, глава нашего государства подчеркнул, что XXI век должен стать веком процветания тюркского мира. Президент Ильхам Алиев добавил, что Азербайджан всегда прилагал усилия во имя тесного сплочения тюркского мира, наращивания его политической, экономической и военной мощи, превращения в центр силы на глобальной арене. Кроме того, глава нашего государства указал и на то, что за счет дополнительных инвестиций Азербайджана годовая пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся неотъемлемой частью Среднего коридора, увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн.

"Владеющий более 50 торговыми судами на Каспии Азербайджан предоставляет важные транзитные услуги тюркским государствам. С учетом роста объема грузоперевозок в настоящее время на Бакинском судостроительном заводе строятся еще шесть судов. В следующем году в Лачине будет сдан в эксплуатацию 9-й международный аэропорт страны. Пропускная способность международного торгового порта Алят будут расширены с 15 миллионов до 25 миллионов тонн", - заявил Президент Азербайджана.

И это то, чем могут воспользоваться все государства-члены ОТГ. В связи с этим напомню, что в тексте Шушинской декларации между Азербайджаном и Турцией было четко прописано, что стороны будут укреплять взаимное сотрудничество с целью повышения конкурентоспособности проходящего через территорию двух стран Среднего транспортного коридора Восток-Запад. Азербайджан и Турция, используя технологии интеллектуальных транспортных систем, будут и дальше развивать транзитно-транспортный потенциал на азербайджано-турецких участках международных транспортных коридоров.

"Стороны отмечают, что открытие соединяющего Азербайджан и Турцию коридора между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджанской Республики (Зангезурского коридора) и, как продолжение данного коридора, строительство железной дороги Нахчыван-Карс внесут важный вклад в интенсификацию транспортно-коммуникационных связей между двумя странами", также говорилось в тексте Шушинской декларации. Сейчас, после подписания Карабахской декларации Саммита ОТГ, появилась возможность расширения пунктов Шушинской декларации на все государства-члены ОТГ, у которых есть великое настоящее, прекрасное настоящее и грандиозное будущее.