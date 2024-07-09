Состоявшийся в Шуше неформальный Саммит Организации тюркских государств (ОТГ) находился в центре внимания зарубежных СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в новостях, опубликованных в различных ведущих медиа-структурах, подчеркивалось историческое значение проведения Саммита в Шуше, принятия Карабахской декларации.

Ведущие информационные агентства, телеканалы и печатные издания Турции и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) отвели особое место Саммиту. Газета Sabah рассказала о неформальном Саммите ОТГ в Шуше в публикации под заголовком: "Наша сила - в единстве". В материале приводятся слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о необходимости превращения XXI века в век развития и процветания тюркского мира. Подчеркивается значимость неформального Саммита для дальнейшей консолидации и укрепления связей между тюркскими государствами.

Турецкий телеканал NTV в репортаже, посвященном неформальному Саммиту ОТГ в Шуше, привлек внимание к призыву главы МИД Турции Хакана Фидана к скорейшему созданию единого алфавита тюркского мира.

Информагентства DHA и Анадолу опубликовали подробную информацию о выступлении вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Шуше.

В материалах акцентируется внимание на словах главы турецкой делегации об исторической принадлежности Карабаха Азербайджану, готовности Анкары к принятию 31-й конференции ООН по климатическим изменениям (COP31), значении развития Среднего транспортного коридора.

Газета Hürriyet напечатала новость на тему встречи глав МИД тюркских государств в Шуше. В публикации акцентируется внимание на позиции Анкары по вопросу диалога с Арменией, создания единого тюркского алфавита, усилиях Турции по прекращению войны в Украине, важности обеспечения прав народа ТРСК.

Издание повествует о выступлении главы МИД Турции Хакана Фидана, приводит его слова о необходимости прекращения кровопролития на Ближнем Востоке. "Тюркский мир не должен отворачиваться от гуманитарной драмы в регионе", - цитирует турецкого министра газета.

О значении неформального Саммита для сплочения и сотрудничества в тюркском мире рассказали и СМИ ТРСК.

Северокипрский телеканал BRTK информировал зрительскую аудиторию о выступлениях Президента ТРСК Эрсина Татара и главы МИД турецкого Кипра Тахсина Эртугрулоглу в Шуше, подготовил репортажи и прямые эфиры из культурной столицы Азербайджана. Телеканал акцентировал внимание на значимости приглашения руководства ТРСК на неформальный Саммит лидеров тюркского мира в Азербайджане, высоко оценил организацию встречи.

Газеты Halkın Sesi и Kıbrıs Hakikat опубликовали несколько новостей на тему Саммита в Шуше, привлекли внимание к процедуре государственного протокола, в соответствии с которой в Азербайджане был встречен Президент ТРСК Эрсин Татар, подробно рассказали о выступлениях лидера турок-киприотов и главы МИД страны в Шуше.

Издание Kıbrıs Postası подготовило отдельную новость на тему выступления главы северокипрской дипломатии в Азербайджане. "Эртугрулоглу рассказал лидерам тюркского мира о приоритетах Лефкоши, подчеркнул готовность к сотрудничеству и развитию ТРСК", - отмечает газета.

Средства массовой информации стран Центральной Азии также широко осветили неформальный Саммит ОТГ.

Издание Tengrinews.kz привело высказывания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Саммите о важности сохранения самобытной цивилизации и национальных языков, а также озвученное им предложение о разработке с помощью искусственного интеллекта "Большой тюркской языковой модели".

В статье информационного агентства Kazakhstan Today упоминается предложение Президента Казахстана о создании Совета тюркских центральных банков и Общетюркской патентной организации.

В новости, распространенной Государственным информационным агентством "Казинформ", подчеркивается важность принятия по итогам неформального Саммита в городе Шуша Карабахской декларации.

Национальное информационное агентство Узбекистана "УзА" сообщает об ознакомлении глав делегаций стран-членов ОТГ в сопровождении Президента Азербайджана с созидательными работами, проводимыми в городе Шуша. "Шушу называют главной жемчужиной Карабаха, храмом искусства Кавказа и колыбелью азербайджанской музыки. Город является родиной целой плеяды выдающихся деятелей науки, культуры и искусства. С 2021 года Шуша является культурной столицей Азербайджана, а в 2023 году город объявлен культурной столицей тюркского мира. В этом году город Хива и город Шуша стали побратимами", - отмечается в публикации.

Интернет-издание "Газета.uz" сообщает, что, выступая на Саммите в Шуше, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал приоритетами сотрудничества в рамках Организации тюркских государств развитие торговли и транспортных путей, альтернативной энергетики и борьбу с изменением климата.

"Сегодня наши страны решительно нацелены на выход к основным мировым рынкам и возрождение Великого Шёлкового пути в новых исторических условиях", - приводит слова Президента Узбекистана ресурс.

В статье говорится о предложении Президента Узбекистана создать в рамках организации Совет железнодорожных администраций с дирекцией в Ташкенте и разработать комплекс мер по наиболее эффективному использованию возможностей международных коридоров и полной цифровизации автоперевозок, созданию "зелёных" коридоров.

Кыргызское национальное информационное агентство "Кабар" сообщило, что 5 июля, в первый день рабочего визита, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров совместно с лидерами стран-участниц Организации тюркских государств осмотрел строящуюся центральную мечеть и новый квартал в центре города Шуша, где возводятся здания в местном архитектурном стиле с целью восстановления исторического облика города.

"Выступая на Саммите, Президент Кыргызстана затронул актуальные для страны вопросы, такие как эффективное и экономное использование водных ресурсов, внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, и подчеркнул важность взаимодействия в транспортной сфере", - говорится в публикации.

Информационное агентство Государства Палестина WAFA и газета "Аль-Кудс" написали о Карабахской декларации, принятой на Саммите. В статьях подчеркивается, что ОТГ продемонстрировала поддержку международного признания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Доведено до внимания, что ОТГ также призвала к немедленному и окончательному прекращению огня в секторе Газа и обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. Отмечено, что главы государств-членов ОТГ выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в секторе Газа, осудили нападения на мирное население и призвали стороны полностью соблюдать международное право, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Они подчеркнули важность достижения справедливого и долгосрочного решения израильско-палестинского конфликта и поддержали международное признание независимого, суверенного и единого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме в границах, существовавших до 1967 года. В то же время главы государств Организации тюркских государств призвали страны мира признать Государство Палестина.

На сайте шведского агентства CawaMedia опубликована статья, посвященная Организации тюркских государств, сотрудничество которых привлекает внимание международных экспертов. В статье "Тюркские страны меняют глобальную торговлю и инвестируют в будущее" говорится об общем наследии тюркских народов, уходящем корнями в эпоху древнего Великого Шелкового пути, их объединении в Организации тюркских государств, ставшей совместно с Международной тюркской академией современной платформой для укрепления связей, содействия диалогу, культурному обмену и стратегическому партнерству между странами-членами.

В публикации представлена обширная информация о Транскаспийском международном транспортном маршруте, известном как Средний коридор, соединяющий Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, тем самым сократив время транзита с 19 до 12 дней. По прогнозам Всемирного банка, к 2030 году Средний коридор сможет переваливать 10-11 миллионов тонн грузов в год.

CawaMedia отмечает, что помимо транспортного сектора, тюркские страны сотрудничают в области исследований, образования и цифровой инфраструктуры, а также в энергетическом и технологическом секторах, где Азербайджан играет решающую роль в транспортировке каспийской нефти и газа на мировые рынки.

"Тюркский мир переживает решающий момент истории. Эти страны создают новый Шелковый путь XXI века. Это возрождение тюркского сотрудничества может сигнализировать о новой эре экономического роста и культурной активности, объединяющей Восток и Запад так, как могли мечтать древние торговцы. Мир должен внимательно следить за тем, как тюркские народы пишут следующую главу в своей долгой и богатой истории", - отмечается в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!