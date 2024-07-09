Новый глава ИВ Бейлаганского района представлен коллективу

Азиз Имран оглу Азизов, назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Бейлаганского района, 9 июля был представлен коллективу помощником Президента - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым на мероприятии с участием представителей общественности района.

Как сообщает во вторник Day.Az, выступая на мероприятии, Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.

А.Азизов поблагодарил за оказанное ему доверие.

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