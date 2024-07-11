Парламентские организации не должны становиться инструментом давления и двойных стандартов - Сахиба Гафарова
Парламентские организации, такие как Европейский парламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы, не должны становиться инструментом для определенных групп в целях оказания давления и применения двойных стандартов.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на пленарной сессии X Парламентского форума стран БРИКС 11 июля.
Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что парламентские организации должны поощрять диалог и сотрудничество.
Сахиба Гафарова отметила, что обеспечение эффективности международной системы требует построения справедливых отношений, основанных на уважении друг к другу и укреплении многосторонности. Руководствуясь этими принципами в своей внешней политике, Азербайджан поощряет диалог, сотрудничество и солидарность как в двусторонних отношениях, так и в многосторонних форматах.
По ее словам, эти принципы также являются приоритетами деятельности для БРИКС. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС.
Было отмечено, что укрепление сотрудничества в этом контексте будет служить общим целям.
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