Братский визит: об уникальности отношений между Азербайджаном и Пакистаном

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Пакистан. Сразу отмечу, что об особых отношениях между нашими странами свидетельствовало то, что самолет главы нашего государства был встречен в воздушном пространстве Пакистана истребителями Военно-воздушных сил этой страны, которые сопровождали его до приземления. Такой чести не удостаивался ни один из президентов, посещавших Исламабад.

"Сегодняшние братские отношения между Пакистаном и Азербайджаном также зиждутся на этом фундаменте. Мы - братья. Мы - друзья. Мы поддерживаем друг друга по каждому вопросу, по каждому делу международного значения, в каждом международном учреждении. Когда мы вносим какой-то вопрос, наши братья поддерживают нас, и то же самое наоборот", - подчеркнул вчера Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Это абсолютная правда. Правдой является и то, что в Пакистане восприняли победу Азербайджана в 44-дневной войне, как свою собственную. И тут важно вспомнить о том, что Пакистан был одной из первых стран, признавших Азербайджан в 1991 году. При этом, армяно-пакистанские дипломатические отношения так и не были установлены до сих пор. Причина этого проста и очевидна- официальный Исламабад всегда стоял на позиции уважения к территориальной целостности Азербайджана, осуждая оккупацию 20% территории нашей страны со стороны Армении.

В этой связи напомню, что в апреле 1993 года прошло заседание Совета безопасности ООН под руководством Пакистана. На том заседании единогласно была принята резолюция № 822. Это была первая резолюция Совета Безопасности ООН с начала армяно-азербайджанского конфликта. И в ней подтверждались уважение суверенитета и территориальной целостности государств, а также принцип нерушимости международных границ и недопустимость применения силы для приобретения территории.

В свою очередь, позиция Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира носит последовательный характер. Азербайджан поддерживает урегулирование вопроса Джамму и Кашмира в соответствии с нормами и принципами международного права, требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Вот и на сей раз, будучи с официальным визитом в Исламабаде, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что права кашмирцев игнорируются и нарушаются на протяжении десятилетий и что решение этого вопроса четко прописано в резолюциях Совета Безопасности ООН.

Да, прошлое отношений между нашими странами является прекрасным. "Вы оказали большую услугу Пакистану в отношении нашего экспорта риса. Никаких пошлин, полное освобождение от налогов. Ни одна страна, кроме Азербайджана, не сделала этого. Вот почему мы так довольны этими уникальными отношениями", - указал на очень важный момент премьер-министр Пакистана, давая четкую оценку характеру отношений между нашими странами.

Которые имеют поистине блестящие перспективы. Об этом свидетельствует и очень большой объем документов, подписанных в ходе нынешнего официального визита в Исламабад главы нашего государства. Это были соглашения, охватывающие сектора экономики, туризма, культуры, науки и технологий. Был также подписан Меморандум по установлению побратимских связей между Баку и Исламабадом. И это все в добавок к давним и крепким отношениям между нашими странами в военно-технической отрасли.

Достаточно напомнить, что в этом году исполнилось 10 лет с момента подписания Соглашение об обоюдном военном сотрудничестве. За эти годы военные эксперты Пакистана обучили приблизительно сотню азербайджанских военных подразделений. Также напомню, что в конце мая глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Пакистан встретился с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил этой страны Асимом Муниром.

Тогда была отмечена важность двусторонних, а также трехсторонних военных учений в формате Азербайджан-Турция-Пакистан с целью повышения эффективности взаимодействия между Вооруженными силами двух стран, а также осуществления обмена опытом между соответствующими видами войск. И вот, Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в Исламабаде с военной выставкой в Национальном парке аэрокосмической науки и технологий на территории базы Нур-Хан Военно-воздушных сил Пакистана.

Также замечу, что совсем недавно, на полях 24-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Все это говорит о том, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном развиваются во всех возможных направлениях.

Очень показательно и то, что пакистанские компании заинтересованы в проектах на освобожденных территориях Азербайджана. В целом же, в ходе нынешнего визита главы нашего государства в Исламабад была подчеркнута важность перехода к совместным инвестициям в тех областях, которые осуществимы и выгодны, которые могут принести дивиденды обеим странам, обоим народам. Убежден, что и эти проекты будут успешно реализованы, укрепив азербайджано-пакистанские отношения, которые иначе, как братскими и назвать нельзя.