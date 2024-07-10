Эталонность внешней политики Азербайджана: растет число и авторитет союзников Баку

Автор: Акпер Гасанов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях проходящего в Вашингтоне саммита НАТО. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, вступление Турции в ЕС, а также региональные и глобальные проблемы. В частности, по словам турецкого лидера, Анкара продолжает свои мирные усилия по прекращению конфликта в Украине и секторе Газа. Стороны подчеркнули важность активизации усилий международного сообщества для установления мира в этих регионах.

Президент Турции также отметил, что Анкара рассчитывает на поддержку в процессе вступления Турции в Евросоюз и развития отношений с ЕС в период председательства Венгрии в Совете ЕС. В свою очередь, Орбан опубликовал пост в соцсети X, отметив, что Эрдоган - "важный партнер в нашей мирной миссии". По его словам, Турция - единственная страна, которая успешно выступила посредником между Россией и Украиной.

Такое развитие отношений между Анкарой и Будапештом играет на руку всему тюркскому миру и, безусловно, Азербайджану. И дело далеко не только в том, что в ближайшие шесть месяцев Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС. Этот статус, кстати, у нее никто не вправе отобрать. Какие бы громкие заявления от определенных европейских чиновников, в числе коих оказалась и "хромая утка" представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, не звучали.

А критиковали премьер-министра Венгрии, напомню, в том числе и за посещение неформального саммита Организации тюркских государств в Шуше. Да, в ЕС немало тех, кто никак не может смириться с полным восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, со статусом ведущего государства Южного Кавказа, коим обладает Азербайджан. Боятся в ЕС и укрепления тюркского единства. Поэтому и встреча Эрдогана с Орбаном на саммите НАТО в Вашингтоне наверняка вызовет истерику у того же Борреля.

Но его, как и ряда иных еврочиновников реакция, не имеет абсолютно никакого отношения к существующей реальности. Ведь, и Турция и Венгрия являются странами-членами ООН. Турецкая армия и вовсе имеет вторую по мощи, боеспособности армию в Альянсе. И обе эти страны являются ближайшими союзниками Азербайджана, всесторонне развивающими отношения с нашей страной. Это та реальность, против которой никто в мире не может, что называется, переть.

Но, есть еще один важный момент. Дело в том, что 30 июня в столице Австрии Вене Австрийской партией свободы (FPÖ), Венгерским гражданским союзом (Fidesz) и Движением недовольных граждан (ANO) в Чехии было достигнуто соглашение о создании альянса под названием "Патриоты за Европу". Этот альянс оппозиционно настроен к нынешнему руководству ЕС и к проводимой им политике. При этом, вес данного альянса стремительно растет.

Ведь и французская ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, одержавшая победу на недавних выборах в Европарламент, но при этом занявшая лишь третье место на выборах в парламент Франции, приняла решение вступить в данный альянс. "Радио Свобода" пишет, что об этом было объявлено после подведения итогов в Национальное собрание Франции. Кроме того, о присоединении к новому политическому союзу объявили также итальянская "Лига" Маттео Сальвини и латвийская партия "Латвия на первом месте".

Таким образом, в новом созыве Европарламента у крайне правых будет как минимум 84 депутата из более 10 стран ЕС, а сам альянс "Патриоты за Европу" станет третьей по величине в Европарламенте - и крупнейшей оппозиционной силой. При этом, есть вероятность и еще большего увеличения числа членов альянса в будущем. Но уже сейчас очевидно, что большой друг Азербайджана, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан превратился в очень значимую фигуру на европейской политической арене.

А это, с учетом стремительного укрепления позиций самого Азербайджана как в тюркском и исламском мире, так и в статусе гаранта европейской энергетической безопасности, приведет к возможности противодействия выкрутасам Армении и ее покровителей. В первую очередь, речь идет о макроновской Франции, которая все глубже погружается в болото внутриполитического противостояния, которое никуда не исчезло после внеочередных парламентских выборов в этой стране.

Да, в очередной раз констатируем, что официальный Баку проводит просто образцово-показательную внешнюю политику, которая ведет к росту числа друзей Азербайджана, к увеличению их авторитета при очевидном ослаблении позиций тех политиков, что выступали с откровенно анти-азербайджанских позиций. Особенно ярко видна эталонность внешнеполитической линии Азербайджана на фоне бесконечных шараханий Армении от одного покровителя к другому. Впрочем, и отношение к Армении, в силу ее геополитической общедоступности, соответствующее.