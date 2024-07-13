Джейхун Байрамов о нарастающей милитаризации Армении

Нарастающая милитаризация Армении остается источником беспокойства.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, находящейся с визитом в стране, сообщает Day.Az.

В ходе встречи была отмечена последняя ситуация касательно процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подвижек в мирном процессе.

Подчеркнуто, что наличие территориальных претензий к нашей стране в конституции Армении неприемлемо. Отмечено, что шаги, угрожающие продвижению мирной повестки дня, в частности, нарастающая милитаризация Армении, остаются источником беспокойства.

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