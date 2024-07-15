Сколько мин обезвредили в Карабахе за неделю?

Обнародована еженедельная информация (08.07.2024-14.07.2024) об операциях, проводимых Агентством по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, за указанный период в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Губадлы, Джабраиле и Зангилане было обнаружено 79 противопехотных, 68 противотанковых мин и 397 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

От мин и НРБ очищено 1284,4 гектаров территории.

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