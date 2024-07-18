Запущен сайт Международного фронта свободы.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, презентация сайта состоялась в рамках I съезда, организованного Народным союзом освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы и при участии официальных лиц из Корсики, Меланезии, Полинезии, стран Карибского бассейна и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма.

Отметим, что по итогам проведенного в Баку I съезда, организованного Народным союзом освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы и при участии официальных представителей ряда стран, пострадавших от французского колониализма, была подписана Декларация о создании Международного фронта свободы.

Документ подписали представители 14 стран, пострадавших от колониализма - участников съезда.

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