В Баку состоялась презентация документального фильма "ANAMA"

В Баку в Киноцентре "Низами" состоялась презентация полнометражного документального фильма "ANAMA".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, фильм был снят в 2023 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры Азербайджана.

Режиссер и автор сценария - Мурад Ибрагимбеков, оператор - Надир Мехтиев.

Презентация фильма состоялась при совместной организации министерства культуры и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

На презентации присутствовали руководители государственных и частных структур, общественно-политические деятели, а также представители посольств, аккредитованных в Азербайджане.

Гуманитарные операции по разминированию, проводимые Агентством Азербайджанской Республики по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, профессиональная и ответственная деятельность и жизнь отважных саперов, осуществляющих разминирование, составляют основную сюжетную линию фильма. Герои фильма - саперы, которые, рискуя собственной жизнью, проводят очистку освобожденных территорий от мин и других взрывоопасных остатков войны.

Отметим, что 18 июля исполняется 26 лет с создания Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA). Главной целью Агентства, учрежденного в 1998 году распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева, является разминирование и очистка от неразорвавшихся боеприпасов территорий, освобожденных от оккупации и пострадавших от войны, а также поддержка экономического и гуманитарного развития на этих территориях.

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