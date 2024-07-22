США продолжают работать над достижением мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Азербайджан и Армения продолжают добиваться значительного прогресса на пути к заключению мирного соглашения. Мы полны решимости поддерживать этот процесс. Настало время мира, и мы продолжаем работать над достижением соглашения", - сказал он.

Отметим, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении провели встречу 10 июля на полях саммита, посвященного 75-летию НАТО.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега договорились продолжить работу над мирным соглашением.

Стороны отметили прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути заключения исторического мирного соглашения и установления межгосударственных отношений, и договорились продолжить работу в этом направлении.

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