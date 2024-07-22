Главу Иракского Курдистана пригласили на COP29

Глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани приглашен на COP29, который будет проведен в Баку в ноябре 2024 года.

Как сообщает Day.Az, об этом в социальной сети "Х" написал посол Азербайджанской Республики в Ираке Насир Мамедов.

"Сегодня в рамках моего визита в город Эрбиль я вручил руководителю администрации главы региона Иракский Курдистан Фаузи Харири письмо-приглашение на COP29, адресованное главе региона Нечирвану Барзани, а также вручил главе управления внешних связей региона Сафину Дизайи письмо-приглашение, адресованное премьер-министру ИКР Масруру Барзани, - отметил посол.

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