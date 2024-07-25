Отношения между Сербией и Азербайджаном развиваются успешно по всему спектру сотрудничества.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр культуры Сербии Никола Селакович (сопредседатель Межправительственной комиссии от Сербии) в ходе восьмого заседания Межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией в Баку.

Сопредседателем МПК от Азербайджана является министр труда и социальной защиты Сахил Бабаев.

В ходе начавшихся переговоров Селакович упомянул, что отношения между двумя странами развиваются успешно по всему спектру сотрудничества, но есть большой потенциал для роста, и в Баку надо определить возможности роста бизнес-отношений.

С.Бабаев подчеркнул, что в результате политической воли и усилий глав обоих государств отношения между Азербайджаном и Сербией постоянно развиваются и поднимаются на уровень стратегического партнерства.

"Наши страны подписали Декларацию о стратегическом партнерстве в 2013 году, Совместный план действий по стратегическому партнерству в 2018 году, документы о сотрудничестве во многих сферах, наши отношения постоянно расширяются на основе дружбы и взаимного доверия. Мы высоко оцениваем создание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией", - отметил Бабаев.

Он добавил, что за 6 месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Сербией увеличился в 5,24 раза, а также то, что за минувший период в Баку и Белграде было проведено 12 бизнес-форумов и бизнес-встреч.

Н.Селакович выразил удовлетворение постоянным расширением отношений между его страной и Азербайджаном, основанных на дружественных отношениях и взаимном уважении, и сказал, что ведется постоянная работа для дальнейшего развития отношений.

Стороны признали наличие потенциала расширения сотрудничества в энергетике, транспорте и логистике, труде и социальной защите, сельском хозяйстве, образовании, туризме.

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