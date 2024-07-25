Али Асадов провел обсуждения с председателем Конституционного суда Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Конституционного суда Турции Кадиром Озкая.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение продолжающимся развитием существующих связей между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-транзитной и других областях. В то же время было отмечено долгосрочное плодотворное партнерство в судебно-правовой сфере.

Была подчеркнута важность усилий глав Азербайджана и Турции в повышении международного авторитета Организации тюркских государств и ее превращении в региональный центр силы.

Также была отмечена важность сотрудничества между конституционными судами двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, и в первую очередь в рамках Конференции конституционных юрисдикций тюркского мира.

На встрече обсуждались перспективы развития азербайджано-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях, в том числе в судебно-правовой сфере.

Во встрече принял участие председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев.

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