ВС Азербайджана предотвратили армянскую провокацию в Товузе

25 июля около 10:55 квадрокоптер Вооруженных сил Армении попытался осуществить разведывательный полет над позициями армии Азербайджана в направлении населенного пункта Агдам Товузского района.

Об этом в четверг сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

"В результате бдительности подразделений армии Азербайджана деятельность беспилотного летательного аппарата была пресечена специальными техническими средствами и он был выведен с территории", - говорится в сообщении ведомства.

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