https://news.day.az/politics/1677547.html Азербайджан готов оказать гуманитарную поддержку Сомали
Азербайджан готов оказать гуманитарную поддержку Сомали
Азербайджан готов оказать гуманитарную поддержку Сомали.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Ахмедом Моаллимом Фиги.
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