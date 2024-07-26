Иностранные путешественники в Лачине

Делегация международных путешественников посетила Лачин.

Как сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend, гостям рассказали об истории города, разрушениях, которым он подвергся во время оккупации, передает Day.Az.

Путешественники ознакомились с результатами восстановительных работ, проводимых на территории Лачина.

Напомним, что делегацию возглавляет Чарльз Вили (Charles Veley), чье имя попало в топ-10 списка путешественников мира. К поездке присоединились международные путешественники из 13 стран (США, Великобритания, Германия, Швейцария, Норвегия, Швеция, Португалия, Филиппины, Польша, Венгрия и другие).

Отметим, что ранее члены клуба MTP (Most Traveled People) трижды посещали Карабах и Восточный Зангезур, это 4-й по счету визит его членов на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. За 4 года, прошедшие после 44-дневной Отечественной войны, около 400 международных путешественников большими группами из почти 50 стран побывали в Карабахе и Восточном Зангезуре 10 раз. Нынешняя поездка - одиннадцатая.

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