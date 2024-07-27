Зарегистрированы 87 кандидатов в депутаты

До сих пор в связи с внеочередными парламентскими выборами были выдвинуты в депутаты кандидатуры 1255 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что на данный момент зарегистрированы кандидатуры в депутаты 87 человек.

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