https://news.day.az/politics/1677804.html Зарегистрированы 87 кандидатов в депутаты - Мазахир Панахов
Зарегистрированы 87 кандидатов в депутаты - Мазахир Панахов
До сих пор в связи с внеочередными парламентскими выборами были выдвинуты в депутаты кандидатуры 1255 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.
Он отметил, что на данный момент зарегистрированы кандидатуры в депутаты 87 человек.
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