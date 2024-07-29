Госдеп о мире между Азербайджаном и Арменией

США продолжат работу по достижению мира между Азербайджаном и Арменией, заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинга, сообщает Day.Az.

"Это то, чем и госсекретарь, и старший советник по переговорам по Кавказу Луи Боно продолжают активно заниматься, но у меня нет никаких конкретных новостей или сроков. Это то, над чем мы продолжим работать", - сказал он.

Ранее в посольстве США в Баку сказали Day.Az, что Боно часто совершает визиты в регион, чтобы обсудить поддержку США мирному процессу и наилучшие пути достижения прочного и достойного мира.

"Армения и Азербайджан продолжают добиваться значительного прогресса на пути к заключению мирного соглашения. Мы привержены поддержке этого процесса. Время для мира настало, и мы продолжаем работать, чтобы попытаться достичь соглашения", - заявили в посольстве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!