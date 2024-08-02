Азербайджанские артиллеристы демонстрируют высокий профессионализм

Согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2024 год, с артиллерийскими подразделениями проводятся тактико-специальные учения.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, действия, предусмотренные планом учений, были уточнены на карте, заслушаны доклады офицеров о решениях, принятых, исходя из сложившейся тактической обстановки.

"Подразделения, выведенные по сигналу тревоги из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, преодолели различные препятствия по ходу маршрута, используя приборы ночного видения, и отработали действия по занятию огневых позиций, приведению боевой техники и артиллерийских установок в состояние боевой готовности.

На учениях, проводимых в целях повышения знаний и умений военнослужащих, а также совершенствования навыков командного состава по управлению артиллерийскими подразделениями, военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм", - говорится в сообщении ведомства.

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