Обнародовано количество зарегистрированных кандидатов в депутаты на выборах в Азербайджане
До сих пор зарегистрирован 881 кандидат в депутаты.
Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, всего выдвинуто 1508 кандидатов в депутаты. За 1 место борются 11 человек.
Председатель ЦИК отметил, что из 26 зарегистрированных в Азербайджане партий 25 участвуют в выборах.
Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.
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