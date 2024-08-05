Сколько мин обезвредили в Карабахе за неделю?

Обнародована еженедельная информация (29 июля - 4 августа 2024) об операциях по разминированию, проводимых Агентством Азербайджанской Республики по разминированию на освобожденных от оккупации территориях страны.

Как сообщили Day.Az в агентстве, на прошлой неделе было обнаружено и обезврежено 280 противопехотных и 87 противотанковых мин, а также 8 086 неразорвавшийся боеприпасов.

Разминирована территория в 2 790 гектаров.

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