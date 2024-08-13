Азербайджан и Турция обсудили военно-техническое сотрудничество

13 августа заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с совершающей визит в Азербайджан турецкой делегацией во главе с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации Президента Турецкой Республики Халуком Гёргюном.

Как сообщили во вторник Day.Az в миноброны Азербайджана, поприветствовав турецких гостей, генеральный директор выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане.

"Была особо подчеркнута важность подобных встреч с точки зрения развития совместного сотрудничества с братской Турцией.

В свою очередь, Х.Гёргюн поблагодарил за оказанное гостеприимство и выразил уверенность в том, что совместные производственные проекты, реализуемые между Азербайджаном и Турцией, будут полезны с точки зрения повышения обороноспособности армий обеих стран.

На встрече с участием посла Турции в Азербайджане Джахита Багджи и руководства ведущих военно-промышленных компаний братской страны также были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, состоялся широкий обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита в Азербайджан турецкая делегация встретилась с заместителем министра обороны - исполняющим обязанности командующего Военно-воздушными силами генерал-лейтенантом Намиком Исламзаде. Гостям был представлен брифинг об истории создания Центрального командного пункта ВВС, осуществляемой деятельности, были даны ответы на интересующие их вопросы", - говорится в сообщении ведомства.

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