Россия будет и впредь способствовать нормализации азербайджано-армянского взаимодействия

Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджано-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трехсторонних договоренностей, достигнутых президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении в 2020 и 2022 годах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент России Владимир Путин в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы также готовы содействовать делимитации и демаркации границы, имея в виду наличие у нас соответствующих документов еще со времен Советского союза, разблокированию трансграничных маршрутов, установлению гуманитарных контактов", - отметил российский лидер.