Союз Азербайджана и Турции принесет в регион мир, стабильность и безопасность

Азербайджан и Турция занимают единую позицию. Взаимная поддержка, стратегическое партнерство и союзнические отношения будут продолжаться. Эта политика Азербайджана и Турции принесет мир, спокойствие и стабильность в регион.

Как сообщает Day.Az, такое мнение высказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

Касаясь процесса переговоров с Арменией, глава МИД Азербайджана подчеркнул, что основным препятствием на пути завершения мирного процесса являются сохраняющиеся территориальные претензии к Азербайджану и Турции в конституции Армении.

Министр также обратил внимание на тревожную тенденцию, наблюдающуюся в регионе в последнее время, и заявил: "Армения стремительно вооружается, и есть третьи страны, которые поддерживают этот процесс. Эта очень неправильная политика является дополнительным источником опасности для нашего региона".

Джейхун Байрамов отметил, что официальный Баку тщательно следит за всеми процессами и тесно координирует свои шаги с Турцией.

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