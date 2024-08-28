В Канаде установили скамейку в честь отношений с Азербайджаном

В парке Киванис, расположенном в канадском городе Реджайна, установлена скамейка с табличкой "В честь азербайджано-канадских отношений".

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространил Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Согласно информации, на табличке на скамейке, установленной по инициативе Культурной ассоциации азербайджанцев Реджайны, отмечено, что между двумя мультикультурными странами - Азербайджаном и Канадой 10 августа 1992 года были официально установлены дипломатические отношения.

Члены общины упомянули, что эта инициатива является событием, объединяющим общие ценности двух стран, и пожелали, чтобы отношения дружбы и партнерства между Азербайджаном и Канадой продолжались и впредь.

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