Генсек ОИС поздравил Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха поздравил Азербайджан с успешным проведением внеочередных парламентских выборов на официальной странице организации в соцсети.

Как сообщает во вторник Day.Az, в поздравительном сообщении отмечается, что для мониторинга внеочередных парламентских выборов, прошедших 1 сентября 2024 года в Азербайджанской Республике, Генеральный секретариат ОИС по приглашению правительства Азербайджана направил делегацию уполномоченных наблюдателей.

Генеральный секретарь подчеркнул, что парламентские выборы также охватили освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

В поздравительном сообщении Генерального секретаря ОИС говорится, что делегация организации наблюдала за подготовкой к выборам, днем голосования и этапом подсчета голосов. Также упомянуто, что миссия ОИС провела встречи с избирательными органами Азербайджанской Республики и был организован брифинг по поводу процесса голосования.

"Делегация ОИС, подводя итоги мониторинговых функций, отметила, что избирательный процесс проводился в прозрачных, свободных и организованных условиях, с высокой активностью избирателей", - добавил он.

Отметим, что 1 сентября в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы.

Для наблюдения за выборами было зарегистрировано 112 тысяч 749 местных наблюдателей. Более 65 тысяч из них - представители политических партий. Количество зарегистрированных международных наблюдателей составило 598 человек, которые представляют 51 организацию, 69 стран.

Из 990 зарегистрированных кандидатов на парламентских выборах 305 являются представителями 25 политических партий. Хотя 371 кандидат - члены политических партий, они не были выдвинуты партиями, в которых состоят. Всего 676 кандидатов имеют политическую партийную принадлежность.

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