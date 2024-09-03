Уничтожение непригодных боеприпасов на полигоне Сейфали

Продолжается плановое уничтожение подразделениями азербайджанской армии боеприпасов, срок эксплуатации которых истек и не пригодных к применению, с соблюдением правил безопасности.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, сообщает Day.Az.

"Заявляем, что процесс уничтожения боеприпасов будет осуществляться с 03.09.2024 по 06.09.2024 на полигоне Сейфали. Общественность будет регулярно информироваться о проводимых взрывных работах", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что недавно в Нахчыване был найден артиллерийский снаряд.

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