Итоговое заявление конференции по пропавшим без вести в Баку распространено как документ ООН

Итоговое заявление международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: поддержка права семей на установление истины", организованной Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан 2-3 октября 2024 года в Баку, распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Об этом Day.Az сообщили в комиссии.

Было отмечено, что в документе участники международной конференции, руководствуясь конвенциями о защите жертв войны, а также соответствующими документами и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН и Совета безопасности, в том числе напоминая об обязательствах государств в отношении международного гуманитарного права, призывают принять все возможные меры по поиску пропавших без вести и предоставить любую информацию об их судьбе.

В документе также содержится призыв к международным организациям оказать помощь в выяснении судьбы пропавших без вести и содействовать созданию специального механизма, который будет заниматься вопросом пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов.

"Одним из главных итогов международной конференции, прошедшей в Азербайджане, стал призыв к созданию ежегодного Бакинского диалога для обсуждения различных аспектов проблемы пропавших без вести. Это яркий пример высокой оценки международным сообществом усилий Азербайджана в области решения проблемы пропавших без вести лиц. Государственная комиссия продолжит свою деятельность по продвижению на международной арене вопроса о пропавших без вести", - отмечается в сообщении.