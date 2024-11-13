Лидеры мира собрались в Баку для спасения планеты

Я принимал участие на COP в Египте и ОАЭ, а теперь в Баку. Я могу отметить очень хорошую организацию и инфраструктуру, созданных на территории Олимпийского стадиона, помещения для встреч и павильоны различных стран, сказал Trend представитель Буркина-Фасо Абубакар Тароре, передает Day.Az.

"Все мы здесь собрались для одной цели - у нас одна планета, одна земля. Мы должны быть очень осторожны с природой и беречь окружающий мир. Изменение климата реально и причиняет слишком большой ущерб миру, с этим приходиться бороться повсюду. В моей стране главная экологическая проблема - это деградация земель. Бывает, что наступает сухой сезон, который может долго затянуться, а вслед за ним начинаются проливные дожди, происходят наводнения. Это также приводит к гибели многих животных и нашей сельскохозяйственной продукции. Это создает серьезные проблемы для нашего здоровья. Для нас COP29 стал отличным мероприятием, когда люди всего мира объединились во имя спасения земли", - отметил он.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.