Армянам надо понимать, что "древность армян" выдумка Запада

Армянам надо понимать, что "древность армян" выдумка Запада.

Как передает Day.Az, об этом сказал армянский профессор Гагик Оганджанян, будучи гостем платформы Baku Network.

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