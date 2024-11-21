https://news.day.az/politics/1709310.html Армянам надо понимать, что "древность армян" выдумка Запада - Гагик Оганджанян на платформе Baku Network - ВИДЕО Армянам надо понимать, что "древность армян" выдумка Запада. Как передает Day.Az, об этом сказал армянский профессор Гагик Оганджанян, будучи гостем платформы Baku Network. Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Армянам надо понимать, что "древность армян" выдумка Запада - Гагик Оганджанян на платформе Baku Network - ВИДЕО
Армянам надо понимать, что "древность армян" выдумка Запада.
Как передает Day.Az, об этом сказал армянский профессор Гагик Оганджанян, будучи гостем платформы Baku Network.
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
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