Запад продолжает внушение армянам мифов об их исключительности

Вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта Baku Network.

Как передает Day.Az, гостем передачи стал армянский профессор Гагик Оганджанян, который выразил свое мнение по поводу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о мифах, которым все еще верят в Армении и о деструктивных действиях Запада, которые мешают мирному процессу.

Он подчеркнул, что информационное воздействие Запада на Армению все еще продолжается.

"Нужно разобраться, почему на армяно-азербайджанской границе появляются французы и почему они громко заявляют, что продают Армении какое-то чудо-оружие. Это информационное воздействие продолжается, и есть много людей, которые в это верят, потому что армянам внушили, что они особенные и умные. На самом деле, никакой особенной характеристики у армян нет. Армяне - такие же обычные люди, как и все соседи, которые живут рядом. И вот эти стереотипы, когда детей учат в детских садиках, а родители начинают гордиться образами, не имеющими никакого отношения к реальности, - это то, что нужно искоренять. Важно способствовать изменению ситуации и вернуть людей в нормальное состояние", - сказал армянский профессор.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи: