В Риге прошел торжественный вечер в честь победы Азербайджана в Отечественной войне

Азербайджанская молодежная организация, функционирующая в Латвии, провела мероприятие по случаю 8 Ноября - Дня Победы в Рижском техническом университете.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что на мероприятии под названием "Собрание Победы", организованном при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, в начале был исполнен Государственный гимн Азербайджана, а затем минутой молчания была почтена память шехидов.

Затем выступил депутат Сейма Латвии, председатель Азербайджанской молодежной организации, активный член диаспоры Амиль Сафаров. Он рассказал об Отечественной войне, о героизме, проявленном победоносной азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, и о славной победе.

В продолжении мероприятия был показан короткометражный фильм о 44-дневной Отечественной войне, дана обширная информация о городе Шуша, показаны кадры города после освобождения от оккупации.

В исполнении Малика Алекперова и Айгюн Асадовой был представлен танец "Узундере".