Мирные инициативы Азербайджана: их значимость бесценна

Автор: Акпер Гасанов

Это событие незаслуженно обойдено широким вниманием в отечественных СМИ. Речь идет о том, что в парламенте Шотландии была выдвинута резолюция "Усилия по миростроительству COP29 и инициатива COP по прекращению огня". В резолюции, размещенной на официальном сайте парламента, подчеркивалось, что COP29 стал знаменательным событием для продвижения мира, международного сотрудничества и дружбы во всем мире, в том числе между Азербайджаном и Арменией.

Отмечалось, что COP29 воплощает в себе идею того, как климатическая деятельность может сыграть роль моста между народами для достижения мира и сотрудничества. Также выражалась поддержка инициативе COP "Прекращение огня", которая призывает все стороны, участвующие в продолжающихся конфликтах в мире, прекратить военные действия. Подчеркивалось, что COP29 является решающим моментом для международных климатических переговоров, и содержится призыв ко всем участникам мероприятия сотрудничать в борьбе с климатическим кризисом.

Резолюцию поддержали 25 парламентариев, представляющие пять политических партий - Лейбористской, Консервативной, Либерально-демократической, Зеленых и Шотландской национальной партии. И это - очередной дипломатический, геополитический и имиджевый прорыв Азербайджана, как страны, принимающей СОР29. Да, Азербайджан всегда выступал за справедливый, основанный на уважении к нормам международного права , мире.

Именно поэтому, даже в период оккупации 20% территорий нашей страны, официальный Баку настаивал на том, что мировое сообщество должно консолидировать свои усилия во имя торжества международного права, во имя превалирования принципа суверенитета и территориальной целостности государств. Но, увы, наши призывы тогда так и остались не услышанными.

Против Армении, которая более четверти века держала наши земли под оккупацией, совершив при этом огромное число преступлений так и не были введены санкции со стороны США и ЕС. Ее не осудили и за игнорирование четырех известных резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Азербайджану пришлось самому добиваться торжества справедливости и международного права.

И наша страна сумела это сделать! В результате 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции , были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана. Так, свое практическое воплощение нашла четко, до мельчайших деталей продуманная и блестяще реализованная стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Это была стратегия победы азербайджанской армии, экономики, дипломатии, народного единства. Это была победа над силами, которые всячески противились торжеству международного права, скрытно и открыто поддерживая Армению в ее политике удержания под оккупацией наших земель. Это была победа, достигнутая огромной, очень дорогой ценой жизни наших шехидов. Память о них вечно будет жить в наших сердцах и в сердцах будущих поколений граждан Азербайджана.

Но именно потому, что мы знаем цену этой исторической победы, в Азербайджане всегда ценили и ценят мир. Именно поэтому официальный Баку инициировал мирные переговоры с официальным Ереваном, демонстрируя таким образом готовность смотреть в будущее, несмотря на тяжелые потери и трагедии прошлого. И сейчас, медленно, но верно, шаг за шагом, приближается устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией.

Да, есть еще страны, не заинтересованные в нем, пытающиеся и далее действовать , руководствуясь принципом "разделяй и властвуй". Но именно потому и ценны мирные инициативы и усилия Азербайджана, что им снова приходится преодолевать такое ожесточенное противодействие со стороны ведущих мировых держав. Некоторые из которых, как макроновская Франция, из кожи вон лезли, дабы сорвать СОР29 в Баку.

Их потуги снова оказались тщетны. СОР29 был проведен блестяще. Азербайджан снова заслужил аплодисменты и уважение, как страна, способная принимать самые грандиозные международные мероприятия. А ещё, Азербайджан снова предстал, как страна, откуда звучат обращения к человечеству по самым важным для него вопросам - от климатической безопасности до установления мира. И последнее крайне важно именно сейчас, когда все громче слышны опасения по поводу того, что наша планета может погрузиться в самое страшное, ядерное противостояние.