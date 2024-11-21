Новая веха в истории Азербайджана: ставка на ненефтяной сектор оправдала себя

Автор: Акпер Гасанов

Произошло событие, важность которого мы пока еще не осознали. Итак, проведенный анализ показывает, что уже в 2026-2028 годах рост экономики в Азербайджане будет полностью обеспечен за счет ненефтегазового сектора. Об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту закона "О государственном бюджете на 2025 год".

Да, из-за относительного ослабления роста в ненефтегазовом секторе по сравнению с ожидаемым показателем текущего года, экономический рост несколько замедлится. Но, замедлится - не значит остановится. Просто темпы роста будут не столь большими. При этом прогнозируется, что в следующем году экономика страны вырастет в реальном выражении на 3,5%, а валовой внутренний продукт (ВВП) составит 129,2 млрд манатов.

Также замечу, что согласно прогнозам в базовом сценарии, в среднесрочной перспективе (за исключением следующего года), как номинальный, так и реальный рост ВВП будет обеспечиваться исключительно за счет ненефтегазового сектора, при этом все отрасли ненефтегазового сектора внесут вклад в рост. И это - реально новый поворот в истории нашего государства.

Давайте вспомним, сколько было разного рода разговоров о том, что нефть в Азербайджане кончилась. Да, такого рода "прогнозы" озвучивались еще в середине 90-ых годов прошлого века. Делались они, в том числе, в качестве информационной атаки на нашу страну до и сразу после подписания "Контракта века". Время доказало, что цена всем этим "прогнозам" - один гяпиг в базарный день.

Идем далее. Где-то в начале 2000-ых годов начали звучать новые пессимистические прогнозы. Теперь их суть сводилась к тому, что Азербайджану грозит "голландский синдром". Утверждалось,что наша экономика рухнет, как только сократятся нефтяные доходы. И этот прогноз тоже оказался ошибочным. Причем, как говорится, от слова совсем. Ведь, Азербайджан из нефтяной страны превратился в нефтегазовую.

На сегодняшний день природный газ из Азербайджана поступает в целый ряд европейских государств, о важности нашей страны, обеспечивающей энергетическую безопасность ЕС говорят громко и часто. О том, что такой статус обеспечивает нашему государству не только экономическую прибыль, но и рост геополитической значимости, нет необходимости писать развернуто- все и так понятно.

Но, перейдем теперь к главному. Как видим, Азербайджан плавно и безболезненно перешел к новому этапу своего развития, обеспечивая себе устойчивый экономический рост за счет ненефтяного сектора. И вот, мы уже имеем данные Госкомстата, согласно которым за 10 месяцев в бюджете сформировался профицит в размере 3 млрд 434,3 млн манатов (3,3% ВВП). И это - при колоссальных затратах на восстановление освобожденных территорий нашей страны и при вынужденно больших затратах на армию.

Чтобы убедиться в том, сколь устойчива экономическая модель развития Азербайджана, приведу ряд цифр. Итак, Центральный банк Азербайджана прогнозирует положительное сальдо внешнеторгового баланса по итогам 2024 года в районе 5,3 млрд долларов США. Тем временем стратегические валютные резервы Азербайджана, по данным на начало ноября, составляют более 72 млрд долларов США.

Таковы, очень положительные и радующие экономические показатели по состоянию на сейчас. Но, есть смысл заглянуть и в завтрашний день. И тут мы видим, что на прошлой неделе было подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан в области развития и передачи зеленой энергии". Документ открывает новые возможности для интеграции энергетических систем наших государств, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейские и другие рынки.

Создается зеленый экономический коридор в Европу. Безусловно, экономический эффект от реализации этого проекта почувствуют все наши государства. Будут созданы тысячи рабочих мест, получит развитие энергетическая инфраструктура, расширяются технологические и деловые связи и, как главный результат, повысится уровень жизни нашего населения. Плюс, в госбюджет потечет существенная прибыль. А геополитическая значимость Азербайджана для Старого Света вырастет еще больше. В целом же, уже можно смело утверждать, что наша страна будет успешно экономически развиваться и в будущем. Теперь, в том числе, и за счет ненефтяного сектора. И это будет новая веха в новейшей истории Азербайджана.